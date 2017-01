1 SHARES Share Tweet

Dante Rigo staat ook de komende jaren onder contract bij PSV. Het 18-jarige toptalent van de Eindhovenaren staat nu tot medio 2020 op de loonlijst. PSV wou hem al langer binden maar eerder kwam het er nog niet van. Dit weet Omroep Brabant te melden.

Het was een idee dat er eigenlijk ook al voor de kerstdagen lag, maar toentertijd gooide ziekte roet in het eten voor de contractverlenging. Zodra Dante Rigo terug is van het trainingskamp met PSV, volgt de handtekening alsnog.