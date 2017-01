1 SHARES Share Tweet

Ron Jans is aan zijn laatste maanden bezig als trainer van PEC Zwolle. Hij vertrekt aan het einde van het seizoen. Dit is er uit het gesprek gekomen tussen de 58-jarige trainer en de clubleiding.

Jans is bij PEC bezig aan zijn vierde seizoen als eindverantwoordelijke. Hij is opzoek naar een nieuwe uitdaging. PEC Zwolle respecteert het besluit van de oud-trainer van FC Groningen, Heerenveen en Standard Luik, al was de clubleiding van zins om Jans nog een jaar langer aan de Zwolse club te binden.