Andre Onana is bezig aan een goed seizoen bij Ajax. Toen Tim Krul deze zomer overstapte van Newcastle United gaven maar weinige een cent voor de kansen van de keeper uit Kameroen. Ronald Waterreus in ieder geval onder de indruk van de sluitpost.

Man, wat een atleet. Zijn stijl, de kracht. Ja, daar kan ik wel van genieten”, vertelt de oud-international in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens Waterreus speelt Onana een essentiële rol in de solide ogende defensie van de Amsterdammers. “Het is niet voor niets dat Davinson Sánchez en Nick Viergever zo goed functioneren.”

Hij denkt dan ook niet dat Onana zijn positie na de winterstop snel zal afstaan aan Tim Krul.