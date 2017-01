0 SHARES Share Tweet

Ajax zou gebaat zijn met het slopen van de Amsterdam ArenA. Dit weet rekenmeester Bartjens van het Financieel Dagblad te melden. Het stadion zou volgens hem geen bestaansrecht meer hebben.

De reden voor deze opmerking is de overkokende Amsterdamse huizenmarkt. Door de ArenA te slopen kunnen er tig nieuwe huizen worden gebouwd. Op deze manier word de waarde van de grond op een veel betere manier benut.

Bartjes berekent de mogelijke winst met het in aanbouw zijnde ‘Holland Park’ aan de rand van de Bijlmer als vergelijkingsmateriaal. “Dat is 100.000 m2, drie keer zo groot als het ArenA-terrein. Daar komen drieduizend woningen van gemiddeld 80 m2. De gemiddelde vierkantemeterprijs – maatstaf van alles op de woningmarkt – is daar 3500 euro. Tegen dezelfde parameters van 80 m2 per woning en 3500 euro per vierkante meter zouden op de plek waar nu het stadion staat, duizend huizen gebouwd kunnen worden. Dat levert een verkoopwaarde op van 280 miljoen euro. En dat is ruim het dubbele van de prijs waarvoor het stadion nu in de boeken staat”, stelt de rekenmeester.

Concluderend op dit alles zegt de rekenmeester: ‘Misschien is het stadion – leuk, kampioenschappen vieren op een parkeervak – wel de vloek van Ajax. Financieel en sportief ondermaats. Kortom: slopen, die ArenA!’