Ajax en Tianjin TEDA hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Nemanja Gudelj. De Amsterdammers ontvangen zes miljoen euro voor hem. Bij Ajax had hij nog een contract tot 2020.

De middenvelder tekent een contract voor drie jaar bij de nummer 11 van vorig seizoen. Qua salaris gaat hij er niet op achter uit. De Servier gaat namelijk vijf miljoen euro per jaar verdienen. Dit bedrag is exclusief bonussen.

Gudelj was bij Ajax in een uitzichtloze situatie beland. Hij gaf twee maanden geleden in een gesprek met trainer Peter Bosz te kennen dat hij het niet langer kon opbrengen om op de bank plaats te nemen. Gudelj zat daarna niet meer bij de selectie. Hij speelde 59 duels, waarin hij zeven keer tot scoren kwam.