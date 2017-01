1 SHARES Share Tweet

Juventus greep deze transferperiode naast Axel Witsel. Hij koos voor de Chinese miljoenen. Wel haalde ‘de oude dame’ Thomas Rincon van Genoa, maar de kans bestaat dat ze zich in de zomer gaan melden voor Ajax-aanvoerder Davy Klaassen.

Diverse Italiaanse media weten te melden dat Klaassen bovenaan het lijstje staat van de Italiaanse grootmacht. Napoli bood als eens eerder 25 miljoen euro voor hem, maar dit bleek niet toereikend te zijn. Klaassen liet zelf ook weten niet open te staan voor een vertrek naar Italie.

De algemene verwachting is echter toch wel dat de middenvelder in de zomer wel zal vertrekken uit de Amsterdam ArenA. Naar verluidt vraagt Ajax ongeveer 25 à dertig miljoen euro voor Klaassen, maar dat is een bedrag dat Juventus in ieder geval wel kan betalen. De Italianen verwachten dan ook dat de Ajacied naar Turijn gaat.