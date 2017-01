1 SHARES Share Tweet

Gregory van der Wiel staat nu nog onder contract bij het Turkse Fenerbahce maar de verwachting is dat hij op korte termijn vertrekt naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dit weet Voetbal International te melden. Van der Wiel speelde dit seizoen maar zes competitiewedstrijden voor de ploeg van Dick Advocaat, en werd zelfs een keer de selectie uitgezet.

Het medium schrijft over de 28-jarige back: “Gregory van der Wiel vervolgt zijn loopbaan waarschijnlijk in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is de bedoeling dat de rechtsback een contract voor anderhalf jaar tekent bij Al Wahda. De vleugelverdediger is overbodig bij het Turkse Fenerbahçe en was woensdagavond in Abu Dhabi bij het duel van Al Wahda met Al Jazira. Na afloop onderhandelde Van der Wiel met de clubleiding.”