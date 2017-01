1 SHARES Share Tweet

Kasper Dolberg zou nu al bij Ajax kunnen vertrekken naar een Europese topclub. Zowel Manchester City als Paris Saint-Germain zouden hem graag willen inlijven. Het is mogelijk dat Patrick Kluivert (Technisch directeur van PSG) binnenkort al contact met hem opneemt.

De Franse media suggereren op donderdagmorgen in ieder geval dat ze denken dat de directeur voetbalzaken van Paris Saint-Germain een aantal van zijn oude connecties aan gaat wenden om een balletje op te gooien over Dolberg. In Parijs zijn ze weliswaar tevreden met de prestaties van Edinson Cavani, met Zlatan Ibrahimovic is er wel een prominente spits vertrokken en dit gat is nog altijd niet opgevuld.

Dolberg zelf heeft onlangs nog te kennen gegeven niet te willen vertrekken bij Ajax.