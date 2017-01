1 SHARES Share Tweet

Met het aantrekken van Davinson Sanchez (20) heeft Ajax absoluut flater geslagen. De spijkerharde verdediger maakt indruk in het centrum van de Amsterdamse grootmacht. Met name zijn fysieke gesteld maakt veel indruk.

Op de officiele clubwebsite van Ajax wordt de Colombiaan gevraagd naar zijn angsten. “Mijn enige angst is de dood. Het leven is iets tijdelijks en ik vind dat ik daar het allerbeste uit moet halen. Dus ook uit mezelf. Het kiezen van het juiste pad is voor mij heel belangrijk en daar ben ik erg mee bezig”, vertelt Sanchez.