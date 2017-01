19 SHARES Delen Tweet

Fenerbahce wil daadwerkelijk spijkers met koppen slaan inzake de transfer van Eljero Elia. Naar verluidt willen de Turken oud-Ajacied Gregory van der Wiel inzetten als ruilmiddel. Dit weet het Turkse Fotomac te melden.

De rechtsback is overbodig bij Fenerbahce en mag deze maand nog weg. De Turkse grootmacht is dus bereid om hem te betrekken in een ruildeal met een zak geld. Vooralsnog heeft Feyenoord nog niet gereageerd, maar de verwachting is dat de Rotterdammers Elia helemaal niet willen verkopen. De Rotterdammers zitten momenteel in het Spaanse Marbella om zich in alle rust voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.