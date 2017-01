4 SHARES Delen Tweet

Marc Overmars wil deze transferperiode minimaal één nieuwe vleugelspits naar Amsterdam halen. Er is een tekort aan linksbuitens in de selectie en rechtsbuiten Anwar El Ghazi staat voor een vertrek. De Amsterdammers worden nu gelinkt aan de Mexicaan Hirving Lozano.

Lozano is een 21-jarige rechtsbuiten van het Mexicaanse Pachuca. Hij staat op de radar van bijna iedere Europese topclub. Clubs als Manchester United en Real Madrid volgen hem op de voet. Hij staat misschien wel bekend als het allergrootste talent van Mexico en is de populairste speler in Midden-Amerika.

Naar verluidt wil Pachuca minimaal twaalf miljoen euro ontvangen. Hij speelde dit seizoen vijftien wedstrijden en scoorde hierin zeven maal.