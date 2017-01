0 SHARES Delen Tweet

Ajax-trainer Peter Bosz hoopt op een flinke injectie deze transferperiode. De coach wil zich graag gaan versterken op de vleugels en wordt hierdoor gesterkt door o.a Leo van Wijk, de voorzitter van de raad van commissarissen.

“De intentie is bij iedereen duidelijk”, vertelt Bosz aan Voetbal International. “We hopen nog een vleugelaanvaller aan de selectie toe te voegen. Ook de rvc steunt ons daarbij, er is ruimte om te investeren.”

“De markt en deze periode is zo dynamisch, het valt zo moeilijk te voorspellen. De lijstjes zijn intern bekend, alleen is het ook een feit dat het in de winter niet zo eenvoudig is om de juiste versterking vast te leggen. En we gaan voor kwaliteit, dat zal leidend zijn en blijven.”