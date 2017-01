0 SHARES Delen Tweet

La Gazzetta dello Sport weet het zeker. Het is slechts een kwestie van tijd voordat Anwar El Ghazi naar Lazio Roma vertrekt. Ajax en Lazio zijn momenteel in onderhandeling over een transfer van de buitenspeler.

Het medium, die doorgaans toch behoorlijk betrouwbaar is, stelt dat we binnenkort witte rook mogen verwachten boven de Amsterdam ArenA. Beide partijen zouden elkaar wel gevonden hebben in een transfersom: één miljoen euro om El Ghazi het aankomende half jaar te mogen huren en vervolgens een verplicht aankoopbedrag van nog eens acht miljoen euro.