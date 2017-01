0 SHARES Delen Tweet

Dirk Kuyt is door een Chinese club benaderd voor een overstap. Dit weet Sinclair Bischop van RTV Rijnmond te melden. De 36-jarige aanvaller ziet het niet zitten om zijn carriere in China voort te zetten.

Het is niet bekend naar welke club het boegbeeld kon en wat voor salaris hij kon opstrijken. Het is ook niet bekend of Kuyt ook volgend jaar nog voor de Rotterdammers speelt. Over zijn toekomst wil hij niet ingaan.