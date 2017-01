1 SHARES Delen Tweet

Lasse Schone kan zijn aflopende contract bij Ajax verlengen. De middenvelder en de directie zijn in gesprek over een nieuwe verbintenis. Dit weet de Telegraaf te melden.

“We gaan met hem in gesprek, dat klopt”, zegt directeur spelersbeleid Marc Overmars tegenover de ochtendkrant. De 30-jarige Schöne kwam lange tijd niet in de plannen van trainer Frank de Boer en Peter Bosz voor, maar klaagde nooit. Hij speelde sinds zijn komst naar de club in 2012 175 wedstrijden voor Ajax.