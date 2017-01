0 SHARES Delen Tweet

Nemanja Gudelj is de komende drie seizoenen te bewonderen in China. Hij heeft een contract getekend bij Tianjin Teda wat hem vijf miljoen euro netto per jaar gaat opleveren. De Chinezen hebben hem onlangs op een zeer opmerkelijke manier gepresenteerd.

Hij is namelijk gepresenteerd als zijnde een speler die de afgelopen tijd een zeer belangrijke rol speelde bij Ajax en in de gehele Nederlandse competitie. De vraag rijst of men in China wel weet dat Gudelj de laatste tijd niet in actie kwam voor het team van trainer Peter Bosz omdat hij het mentaal gezien niet langer op kon brengen om op de bank te zitten.

Naast Gudelj werd vandaag ook bekend dat Tianjin Teda zich versterkt heeft met John Obi Mikel. Hij komt transfervrij over van Chelsea en gaat 8,5 miljoen euro per jaar verdienen.