Ajax en PSV hebben een flankspeler uit Ivoorkust in het vizier. Beide clubs zouden namelijk een poging willen wagen om Jean-Armel Drolé naar de Eredivisie te halen.

Eerder werd de talentvollge vleugelspeler al aan Zenit Sint-Petersburg, Udinese, Palermo, Fiorentina, Toulouse, VfL Wolfsburg en Red Bull Salzburg. Het is onduidelijk hoe serieus de interesse van de Nederlandse topclubs is, maar het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat Drolé na dit seizoen een stap hogerop maakt. “Hij kan de nieuwe Gervinho worden. Een stap naar de Serie A zou voor hem het beste zijn”, zei coach Bisoli in oktober 2015 nog.