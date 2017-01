0 SHARES Delen Tweet

Franco Antonucci verlaat Ajax voor Monaco. In 2015 namen de Amsterdammers hem voor 500.000 euro over van Anderlecht. Nu vertrekt hij weer naar Monaco voor een bedrag van rond de drie miljoen euro. Dit weet het medium Het Laatste Nieuws te melden.

Het Laatste Nieuws schrijft: “Het vertrek van Antonucci is een verrassing. Het Nederlandse voetbal was hem op het tengere lijf geschreven: hij schitterde dit seizoen met de regelmaat van de klok bij Ajax O19 – bekijk de filmpjes – en had nog een doorlopend contract tot 2018. Sportief gezien ging het de talentvolle Belg voor de wind. Het bleek een financiële kwestie – de lokroep van het snelle geld. AS Monaco drukte de voorbije weken heel stevig door en deed de aanvallende middenvelder een niet te weigeren contractvoorstel van vier jaar.”