Feyenoord werkte gisteren een openbare training af in het Spaanse Marbella. Ruim honderd Feyenoord-supporters kwamen op de training af en dat stemde niet iedereen tot tevredenheid.

Ook Inter Milan is namelijk neergestreken in Marbella. De Italiaanse topclub heeft geklaagd bij de organisatie. Vandaag is het Marbellla Football Center volledig afgesloten en is het niet meer mogelijk om Inter Milan aan het werk te zien en zijn ook alle trainingen vanaf nu besloten.