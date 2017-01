1 SHARES Delen Tweet

Marc Overmars is deze transferperiode hard opzoek naar versterking. Vooral word er gezocht naar versterking op de vleugels. Deze zijn matig bezet met Amin Younes en Vaclav Cerny als linksbuitens en Bertrand Traoré en Anwar El Ghazi als rechtsbuitens. Laatsgenoemde staat ook nog eens voor een vertrek bij de Amsterdammers.

Het zal moeilijk worden voor de technisch directeur om kwaliteit binnen te halen. Spelers die namelijk voldoen bij hun club zijn bijna niet te halen.

„Het is wel mogelijk om te kopen, maar dat is dan iemand die ergens weg mag of moet. En daar kan ook wel een goeie bijzitten. Ik ben het echter met Marc Overmars eens dat we puur voor kwaliteit gaan. We willen niemand aantrekken, waarvan we over een half jaar zeggen: dit heeft niks opgeleverd. Dan vind ik dat we er niemand bij moeten halen en dan ga ik vanuit de jeugd liever met Justin Kluivert werken.”