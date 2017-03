8 SHARES Delen Tweet

De Duitse sportkrant Bild weet het zeker. Klaas-Jan Huntelaar keert in de zomer terug bij Ajax.

De scherpschutter kan in de zomer transfervrij weg bij Schalke 04 omdat zijn contract dan is afgelopen. Technisch directeur van de Amsterdammers Marc Overmars liet eerder al weten opzoek te zijn naar een extra spits in zijn selectie.

Huntelaar wordt eigenlijk al jaren in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax, maar telkens maar weer koos hij er dan toch weer voor om nog een jaartje door te gaan bij Schalke. Het gaat echter steeds slechter met de prestaties van de Oranje-kandidaat en dit seizoen is hij eigenlijk alleen nog maar geblesseerd.

