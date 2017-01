1 SHARES Delen Tweet

Gisteren werd bekend dat Franco Antonucci de jeugdopleiding van Ajax verlaat voor het Franse AS Monaco. Ajax nam hem in 2015 voor 500.000 euro over van Anderlecht en verkoopt hem nu alweer door voor drie miljoen euro. Hij tekent een contract voor vier seizoenen.

Nu is bekend geworden dat naast Maonaco er nog veel meer clubs in hem geinteresseerd waren. Volgens L’Equipe hebben ook Chelsea, Sevilla en Borussia Dortmund namelijk bij Ajax aangeklopt voor de tiener. De drie grootmachten vingen echter dus bot; Monaco gaat met Antonucci aan de haal.