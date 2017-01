0 SHARES Delen Tweet

Beide partijen waren al een tijdje in onderhandeling maar nu is bekend geworden dat Giovanni van Bronckhorst zijn contract bij Feyenoord met twee jaar heeft verlengd. Zijn nieuwe verbintenis loopt nu tot medio 2019.

De trainer is positief over de toekomst van Feyenoord. “We zitten in een heel goede periode. Daar hebben de spelers en wij als staf veel energie ingestoken en dat zullen we blijven doen. Ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag blijven uitmaken en dat ik bij Feyenoord kan blijven werken. Het voelt heel goed om hier hoofdtrainer te mogen blijven en het vertrouwen te krijgen van de club.”