1 SHARES Delen Tweet

Toen Dirk Kuyt nog speler was van Liverpool speelde hij samen met Luis Suarez. Voor de komst van Suarez werd hem gevraagd naar zijn mening over de buitenspeler die toen nog in dienst was van Ajax. Kuyt adviseerde zijn club toen om hem te halen.

In januari 2011 kwam Suarez uiteindelijk over vanuit Amsterdam. Liverpool betaalde toen 27 miljoen euro voor de Uruguayaan.

“Ze vroegen me naar mijn mening en natuurlijk was ik zéér positief. Kort nadat ik hoorde dat Suarez naar Liverpool zou komen, heb ik hem gebeld en gefeliciteerd met de mooie stap. Als zijn familie iets nodig zou hebben, bijvoorbeeld advies over huisvesting, kon hij me altijd bellen.”