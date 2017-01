0 SHARES Delen Tweet

Voor Peter Bosz kan het niet snel genoeg 1 februari zijn. Op die dag loopt namelijk de transferperiode af. De hoofdtrainer van Ajax hoopt dan dat zijn selectie nog in stand is. Enkele sterkhouders staan namelijk in de belangstelling van grote clubs uit Europa.

In een gesprek met de Telegraaf zegt hij: ‘Dat is het lot van de club en de trainer. Maar gelukkig hebben wij daar ook wel een en ander in te zeggen. Als je een speler niet wilt laten gaan, gaat er niemand weg. En op bepaalde posities doen jongens het zo goed dat je liever niet wil dat ze een transfer maken.”