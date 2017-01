0 SHARES Delen Tweet

Jordy de Wijs vertrekt zo goed als zeker naar Excelsior. De Kralingers huren hem voor een half seizoen van PSV.

‘Het is zo goed als rond. Ik ben eraan toe om in de Eredivisie te gaan spelen. Ik heb een goed gesprek gehad met Mitchell van der Gaag en Ferry de Haan. Het is wachten op toestemming van PSV. Het liefst ga ik er zo snel mogelijk heen.’ Aanstaande zaterdag treffen PSV en Excelsior elkaar bij de herstart van de eredivisie in het Philips Stadion.