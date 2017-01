0 SHARES Delen Tweet

Mitchell Te Vrede verruilt per direct SC Heerenveen voor het Turkse Boluspor. Hij tekent een contract voor 1,5 jaar bij de club die uitkomt op het tweede niveau in Turkije.

Te Vrede kwam in augustus 2015 over van Feyenoord en speelde 28 officiële wedstrijden in het shirt van sc Heerenveen. Hierin wist hij 10 keer het net te vinden. Dit seizoen kwam Te Vrede nog niet in actie voor de Friezen.