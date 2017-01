1 SHARES Delen Tweet

SC Heerenveen heeft zich op een sensationele manier versterkt. De Friezen huren het Noorse supertalent Martin Ødegaard waarschijnlijk voor 1,5 jaar van Real Madrid. Morgen zal hij gepresenteerd worden. Dit meldt Heerenveen via haar officiele kanalen.

De achttienjarige Ödegaard werd al langer in verband gebracht met een overstap naar Heerenveen, want Viasat meldde eind december dat de club van trainer Jurgen Streppel contact had gehad met Real Madrid en het management van Ödegaard. Media als Marca, De Telegraaf en El País meldden daarop dat Heerenveen inderdaad de beste papieren had in de strijd om het talent en de kogel is nu dus door de kerk.