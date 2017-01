0 SHARES Delen Tweet

Ajax is deze transferperiode hard opzoek naar een nieuwe vleugelspeler. De Amsterdammers willen kwaliteit binnen halen en anders maar niets. Ajax zal in dat geval moeten vertrouwen in de kunnen van Justin Kluivert. Kees van Wonderen, de bondscoach van O17 bij Oranje heeft in ieder geval vertrouwen in hem.

In een gesprek met METRO zegt hij er het volgende over: “De leiding van Ajax ziet het in hem zitten en hij moet blij zijn met wat hij nu al allemaal kan meemaken.” De coach doelt met zijn woorden op het feit dat Kluivert mee mocht op trainingskamp met de selectie van Ajax naar de Portugese zon.

“Of een talent het allerhoogste niveau gaat halen, dat is altijd de vraag. Justin heeft er de aanleg voor, maar om het hoogste niveau te halen, moet alles kloppen.” Vooralsnog doet Kluivert het goed bij Jong Ajax met twee goals en twee assists in vijf officiële duels in de Jupiler League.