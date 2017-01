0 SHARES Delen Tweet

Clubs die Stefan de Vrij willen overnemen van Lazio Roma zullen diep in de buidel moeten tasten. De Romeinen willen hem namelijk niet laten voor bedragen van onder de zestig miljoen euro. Dit weet het Italiaanse Mediaset te melden.

Lazio wil met de hoge vraagprijs voorkomen dat De Vrij in de winter uit de Italiaanse hoofdstad vertrekt. De verdediger is een belangrijke pion in het elftal van Simone Inzaghi en zou in de belangstelling staan van Chelsea en Manchester United.