De aanstaande transfer van Hirving Lozano naar Ajax is ontzettend groot nieuws in Mexico. Zijn club Pachuca wil twaalf miljoen euro voor de buitenspeler ontvangen maar Ajax zou op dit moment zeven miljoen meer dan acceptabel vinden. Heel Mexico is in de ban van de transfer.

Men is van mening dat Ajax een geweldige stap zou zijn voor de populaire speler en noemt de club van trainer Peter Bosz ‘legendarisch’. De Eredivisie staat in Midden-Amerika bekend als een perfect opstapje naar een echte topcompetitie zoals de Premier League of de Primera División en eigenlijk zijn de diverse analisten van mening dat Lozano de overstap gewoonweg moet maken.