Nicolai Jorgensen is op dit moment de grote man bij Feyenoord. Met veel goals en ook veel assists is hij reuze belangrijk voor de Rotterdammers. Toch mist voormalig publiekslieveling John Guidetti toch nog wat bij hem.

“Hij vertelde me dat ik misschien wat uitbundiger moet juichen, daar houden ze van in Rotterdam. Maar ik ben zoals ik ben. Ik probeer mijn rol zo goed als mogelijk in te vullen”, zo vertelde Jörgensen aan Voetbal International.

Wanneer Feyenoord kampioen word dan is hij wel bereid om een uitzondering te maken. “Als we straks hopelijk op de Coolsingel staan, misschien is het dan wel tijd uit m’n dak te gaan. Tot dan is het wat ik al zei: Gefocust blijven”, aldus de spits.