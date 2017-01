0 SHARES Delen Tweet

Lucas Alario mag zich in de belangstelling heugen van Tottenham Hotspur. Dit weet het medium The Independent te melden. ‘The Spurs’ zouden hem willen aantrekken als vervanger voor de tegenvallende Vincent Janssen. Hij kwam in de zomer voor 20 miljoen euro over van AZ.

Alario staat momenteel onder contract bij het Argentijnse River Plate. In de zomer had Ajax nog belangstelling voor hem. Tot een transfer kwam het toen niet.