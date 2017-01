1 SHARES Delen Tweet

Anwar El Ghazi lijkt deze winter een transfer te maken naar de Italiaanse Serie A. Dit weten diverse Italiaanse media te melden. In Amsterdam komt de vleugelaanvaller er niet aan te pas en botste al een keer flink met trainer Peter Bosz.

Het doorgaans betrouwbare Corriere dello Sport denkt zeker te weten dat El Ghazi binnenkort bij Lazio, AS Roma of AC milan speelt. Lazio zou El Ghazi willen huren met een koopoptie, waardoor de aanvaller in ieder geval voor een half jaar ploeggenoot zou worden van Ricardo Kishna, Wesley Hoedt en Stefan de Vrij.