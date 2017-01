1 SHARES Delen Tweet

Club Brugge kan de komende maanden niet beschikken over Ricardo van Rhijn. De verdediger heeft een scheurtje opgelopen in zijn enkel. Dit gebeurde tijdens een training. Naar verwachting is hij pas in de maand maart weer beschikbaar voor de Bruggenaren.

Club Brugge, voor de winterstop uitgeschakeld in Europa, hervat de competitie zondag 22 januari met een uitwedstrijd tegen Standard Luik.