De Braziliaanse vleugelspeler Everton Felipe staat bovenaan het lijstje van Ajax. Hij moet komen wanneer Anwar El Ghazi de Amsterdammers gaat verlaten. Lazio Roma is naar verluidt zeer concreet voor hem. Eerder was als bekend dat Ajax interesse had in de Mexicaan Hirving Lozano. Maar ze zijn niet bereid om twaalf miljoen euro voor hem neer te leggen.

“Ajax onderhandelt over het vertrek van een speler en als dat rond is, zullen ze een officieel bod uitbrengen om Everton op te halen in Brazilië”, vertelt Marineu Barros over de aanvaller van Sporting Recife aan Superesportes. “De interesse is er en die is erg sterk.” Anwar El Ghazi staat naar verluidt op het punt om over te stappen naar Lazio, terwijl Betrand Traoré afwezig is vanwege zijn deelname aan de Afrika Cup.