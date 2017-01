0 SHARES Delen Tweet

Christian Chivu en Zlatan Ibrahimovic hebben het in het verleden flink met elkaar aan de stok gehad bij Ajax. Zo erg zelfs dat het een keer tot een handgemeen is gekomen. De voormalig Roemeense aanvoerder van de Amsterdammers praat hierover in een gesprek met het medium Eusunt12.

In het jaar 2001 was het team van Ajax een puinhoop. Co Adriaanse was net ontslagen en er waren volop spanningen binnen de ploeg. Op een gegeven moment kreeg Chivu een tik van Zlatan, en hij sloeg hem toen terug op de orde te handhaven.

“Hij weigerde vervolgens om mijn hand te schudden, om het voorval te vergeten. Maar een paar uur later belde hij me om zich te verontschuldigen. Hij nodigde me ook uit voor een diner. Ik aanvaardde zijn excuses en dat was het begin van een fantastische band tussen ons. Toen ik de volgende dag wakker werd, had de nieuwe trainer Ronald Koeman mij aanvoerder gemaakt”, besluit Chivu, die stelt dat Zlatan een groot hart heeft.