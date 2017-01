0 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft haar pijlen gericht op de Mexicaanse vleugelaanvaller Hirving Lozano. Hij blijkt een vriend te zijn van PSV-middenvelder Andres Guardado. In een gesprek met de Mexicaanse media zegt hij open te staan wanneer Andres Guardado hem wat te vertellen heeft over de Nederlandse competitie en over zijn toekomst.

“Andrés is een geweldige speler en daarbij komt ook nog eens dat hij ervaring heeft in Mexico, maar zeker ook in Europa. Ik doe echt wat met de dingen die hij zegt, want hij kan het allemaal ook wel weten.”

Lozano geeft ook te kennen dat hij toe is aan een nieuwe stap in zijn carriere. “De Premier League lijkt mij het allermooiste. De Engelse competitie is volgens mij geschikt voor mijn manier van spelen, hoewel ik voorlopig nog gewoon een speler van Pachuca ben. Vragen ze twintig miljoen euro voor mij? Nou, de directie kan het weten, dus daar leg ik mij bij neer.”