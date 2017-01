0 SHARES Delen Tweet

Het Turkse Besiktas is geinteresseerd in de diensten van Ridgeciano Haps. Dit weet het medium Calciomercato te melden. De vleugelverdediger maakt dit seizoen furore bij AZ en dat lijkt hem geen windeieren te leggen. Eerder werd bekend dat ook Ajax in hem geinteresseerd is.

De vraagprijs die AZ hanteert voor zijn speler, naar verluidt zo’n zes miljoen euro, zou in ieder geval al geen moeilijkheid vormen voor de Turken, die financieel blijkbaar goed in de slappe was zitten.