‘Ik geloof in een terugkeer van Robin van Persie op de Nederlandse velden’. Dit weet Albert de Jong, de voorzitter van Excelsior te melden. Op dit moment maakt de topscorer van Oranje nog zijn doelpunten voor het Turkse Fenerbahce.

“Hij denkt aan een terugkeer naar Nederland en dan zijn Feyenoord en Excelsior de ploegen waar hij zou willen spelen. Daar is onze uitdaging! Als Van Persie hier komt, moeten we in de Eredivisie spelen, genoeg plek op de tribune hebben en vooral Excelsior blijven! Samen werken, samen verder komen, samen de club verder helpen!”

Of het realistisch is valt te betwijfelen. De spits wordt in ieder geval ook in verband gebracht met een financieel aantrekkelijke transfer richting bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten en eigenlijk is de verwachting toch wel dat hij hiervoor zal kiezen. Dat wil echter niet zeggen dat een rentree helemaal naar de prullenbak verwezen kan worden.