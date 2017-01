1 SHARES Delen Tweet

Het Franse Olympique Lille zou werk willen maken van Anwar El Ghazi. Naar verluidt is er een bod op hem gedaan van rond de zeven miljoen euro. Dit weet het medium Sky Italia te melden.

Eerder was al bekend dat AS Roma en Lazio Roma voor hem in de race zijn. Ajax heeft een transfersom van negen miljoen euro in het hoofd voor de vleugelspeler.