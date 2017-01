4 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft interesse in Maor Buzaglo. Dit weet het Israëlische Sport 5 te melden. Hij is een 28-jarige vleugelaanvaller uit Israel. Naar verluidt willen de Amsterdammers hem dit weekend nog een contract aanbieden. De Amsterdammers hopen zijn club Hapoel Beer Sheva te verleiden met een bod van een miljoen euro.

Een vertegenwoordiger van Ajax zou al zijn afgereisd voor een gesprek met de vader en zaakwaarnemer van Buzaglo. Directeur Marc Overmars moet echter ook overeenstemming bereiken met de club en naar verluidt wil Hapoel Beer Sheva minstens een miljoen euro zien voor Buzaglo.

Buzaglo is een 18-voudig international van Israel. Hij kan op meerdere posities in de aanval uit de voeten. Hij speelde tussen 2011 en 2013 voor Standard Luik en kwam tot 25 duels en één treffer. Het was zijn enige buitenlandse avontuur tot nu toe, want verder stond Buzaglo onder contract bij Maccabi Haifa en Maccabi Tel Aviv.