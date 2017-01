0 SHARES Delen Tweet

Al een tijd lang word Klaas-Jan Huntelaar in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. De topschutter heeft een aflopend contract bij het Duitse Schalke 04 en speculaties zijn er volop. Momenteel hersteld hij van een hardnekkige blessure.

Ook werd er deze week weer een nieuwe concurrent voor hem gehaald. Schalke weekte Guido Burgstaller los van FC Nurnberg. In een gesprek met de Telegraaf zegt hij: “Ik vind het sowieso logisch dat er iemand is gekocht. Natuurlijk moet de club inspelen op drie geblesseerde aanvallers: Franco di Santo, Breel Embolo en ik. Ik ga iedereen laten zien dat ik de fitste en de beste ben. Als ik de kans krijg.”

Over een terugkeer naar Ajax zegt hij: “Dat komt elk jaar terug, maar is veel speculatie van de media. Daar kan ik, nu ik geblesseerd ben, helemaal niks mee. Het is wel duidelijk dat ik bij Ajax een heel goede tijd heb gehad, ik altijd heel positief over die club ben geweest en ik een terugkeer niet uitsluit. Aan het einde van het seizoen ga ik rustig kijken. Het moet voor Ajax en voor mij passen. Ik concentreer me nu op Schalke en op fit worden.”