Robin van Persie (33) maakt op het moment nog zijn doelpunten voor het Turkse Fenerbahce maar daar zou heel snel verandering in kunnen komen. Turkse media denken namelijk dat de topscorer nadenkt over een terugkeer naar de Nederlandse Eredivisie.

De media melden dat hij terug zou willen om zijn zieke opa te kunnen bijstaan. Onlangs verliet Van Persie het trainingskamp van Fenerbahçe al vroegtijdig om richting Nederland te vliegen om van waarde te kunnen zijn voor opa Wim.

Naar verluidt zou Van Persie een balletje hebben opgegooid bij de directie van Feyenoord. Over Excelsior wordt niets genoemd. In hoeverre we dit bericht serieus moeten nemen is niet bekend. Het bulkt momenteel van de transfergeruchten in de Turkse media.