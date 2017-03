3 SHARES Delen Tweet

Het had weinig gescheeld of Gareth Bale had zón acht jaar geleden voor Ajax gespeeld. De toenmalige trainer van de Amsterdammers, Martin Jol, wilde hem graag overnemen van Tottenham Hotspur. Hij speelde daar toen in het tweede elftal. Danny Blind stak echter een stokje voor zijn komst.

Tottenham Hotspur wil in 2009 Darko Bodul overnemen van Ajax. De Oostenrijkse aanvaller stond destijds te boek als een grote talent, maar een doorbrak in Amsterdam kwam er niet. “Ik weet het nog goed, het was bijna rond”, vertelde Bodul tegen Spox. “Tottenham toonde interesse en Jol wilde een speler uit het tweede van Spurs als ruilmiddel, genaamd Gareth Bale.”

Danny Blind stak toen een stokje voor de transfer. Hij zag veel potentieel in Bodul. Bale is nu één van de duurste voetballers ter wereld.