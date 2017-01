5 SHARES Delen Tweet

Een opvalland gerucht vandaag uit servie. Feyenoord zou namelijk interesse hebben in Dejan Meleg. Dit weet het Servische medium Butasport te melden.

Meleg speelde van 2013 t/m 2015 voor Ajax op de vleugels. Hij kon het in Amsterdam nooit waar maken en speelde nog even op huurbasis voor Cambuur.

Eind 2015 vertrok Meleg naar Servië om bij zijn oude club FK Vojvodina te gaan spelen. Daar kwam de aanvaller dit seizoen vijf keer tot scoren in negentien duels. Vorig seizoen tekende hij in een halfjaar tijd in veertien duels voor hetzelfde aantal goals. Volgens Butasport volgt Feyenoord Meleg al vanaf zijn jaren in de jeugd van Ajax. De 22-jarige Serviër is voor 900.000 euro op te halen, of 1,3 miljoen euro als een geïnteresseerde club in drie termijnen binnen anderhalf jaar wil betalen.