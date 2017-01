1 SHARES Delen Tweet

Aad de Mos is overtuigt van de kwaliteiten van Feyenoord. Hij denkt dat de Rotterdammers dit seizoen kampioen gaan worden. ‘Ze hebben op dit moment het beste elftal, en ik zie ze niet meer ver weg zakken’.

”Het vertrouwen is groot”, verwijst de analist naar de stabiele indruk die de koploper maakt. ”Van de leiding tot aan de kleedkamer, binnen de club spreekt iedereen uit dat Feyenoord dé titelkandidaat is. Ze geloven er zelf in. Dat herken ik van de succesjaren bij Ajax en PSV, toen ook daar de bepalende krachten dat in de winter durfden te zeggen.”