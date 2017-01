1 SHARES Delen Tweet

De eerste seizoenshelft is de helft geworden van Ajax-spits Kasper Dolberg. Hij is in de armen gesloten van het Amsterdamse publiek, en hij staat in de belangstelling van vele Europese topclubs. Toch is hij niet bereid om Ajax al in te ruilen voor één van die clubs.

De Deense spits zelf is zéér resoluut over zijn toekomst. “Ik heb geen doel gezet wat betreft de doelpunten. Ik wil me gewoon verder ontwikkelen en dan komt de rest vanzelf wel”, zo opende hij het gesprek met Ajax TV. “Ik ben dan ook niet van plan om weg te gaan bij Ajax, ik voel me hier geweldig.”