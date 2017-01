0 SHARES Delen Tweet

Ajax gaat vol voor de Braziliaanse vleugelaanvaller David Neres. Dit weet de Telegraaf te melden. Hij is een negentienjarige speler van het eveneens Braziliaanse Sao Paulo. Naar verluidt hebben de Amsterdammers al een bod op hem uitgebracht.

De Amsterdammers zijn hard opzoek naar versterking op de vleugels omdat Anwar El Ghazi voor een vertrek naar het Franse Lille staat. Ajax heeft een eerste bod uitgebracht van tussen de tien en twaalf miljoen euro. Als hij zou komen dan zou dat bijna een recordaankoop zijn. In 2008 kwam Miralem Sulejmani voor zestien miljoen euro over van Heerenveen.

David Neres maakte op 17 oktober maakte hij zijn debuut namens São Paulo in de Série A, waarin hij nu acht duels gespeeld heeft. De teller staat inmiddels op drie competitietreffers voor de international van Brazilië Onder-20, die vorig jaar met zijn club de Copa Libertadores voor beloftenteams won. In dat toernooi was David Neres goed voor vier doelpunten.