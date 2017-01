0 SHARES Delen Tweet

Marco van Basten krijgt nog vaak te horen dat hij en zijn staf verantwoordelijk zijn voor het feit dat Hakim Ziyech niet voor het Nederlands Elftal speelt. Ook Hans Kraay Jr, vroeg hem hierover in het programma ‘De Tafel van Kees’. Vaak word hem verweten dat hij er niet genoeg aan heeft gedaan om de Ajax-speler over te halen.

De oud top-spits zegt hierover: “Hij heeft gezegd, en dat komt misschien door zijn zaakwaarnemer: ik maak nu een punt. Wie is nu de kind van de rekening? Hij toch? Hij speelt niet eens bij Marokko. Dat kon hij ook niet voorzien. Maar waarom heeft hij niet even gewacht? Dan was hij nu international geweest van Oranje. Hij was de perfecte speler voor het Nederlands elftal. En dan was zijn marktwaarde als international van Oranje ook veel hoger geweest”, reageert Van Basten scherp.

“Maar goed, ik weet het niet zeker. Want hij heeft gezegd dat hij met volle overtuiging voor Marokko heeft gekozen. Dan is de discussie sowieso gesloten. Wij moeten hem selecteren, als we hem niet selecteren en hij kiest uit verontwaardiging voor Marokko. Tja…”

“Wie neemt dan hier actie, ik niet hoor. Hij gaat niet bepalen wie er geselecteerd wordt, dat doen wij. We hebben wel contact met hem gehad, als hij uiteindelijk zegt: ik wil naar Marokko, tja. Ik vond het jammer dat hij niet kon wachten. Dat is ook de schuld van zijn zaakwaarnemer. Die had moeten zeggen: jammer dat je er nu niet bijzit, maar volgende maand weer wel. Dat zou een goed advies zijn.”